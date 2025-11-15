Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – "Схеми"

Бізнесмен і співзасновник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми у сфері енергетики, виїхав з України у ніч на 10 листопада, скориставшись послугами львівського сервісу преміум-перевезень «ТаймЛюкс»

Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми", передає RegioNews.

За даними джерел у правоохоронних органах, Міндіч перетнув кордон о 2:09 ночі 10 листопада на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному зі співвласників "ТаймЛюкс". Виїзд стався за кілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ в межах спецоперації "Мідас", що стосується систематичного отримання неправомірної вигоди посадовцями та посередниками "Енергоатому".

Хто стоїть за "ТаймЛюкс"

Журналісти встановили, що автомобіль оформлений на 38-річного львівського підприємця Максима Вовка, керівника та власника компанії "ТаймЛюкс". Фірма зареєстрована в травні 2025 року та має ліцензію на внутрішні й міжнародні пасажирські перевезення. У соцмережах сервісу вказано, що компанія надає преміум-трансфери до Польщі, Молдови та Румунії з "повним супроводом" і "швидким перетином кордону".

Іншим співвласником компанії є Ельдар Асадулаєв, який раніше працював у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби та був позначений у профільних сервісах як начальник відділу боротьби з контрабандою.

За даними журналістів, вартість поїздки автомобілем S-класу за маршрутом Київ – Варшава у листопаді становила 1300 євро.

Коментарі фігурантів

Максим Вовк заявив журналістам, що його компанія не перевіряє документи пасажирів: "Цим займаються державні органи. Інформації для коментарів не маю".

На питання про знайомство з Міндічем відповів: "Слава богу, ні".

Ельдар Асадулаєв сказав лише: "Вперше чую" — і завершив розмову.

Позиція Держприкордонслужби

У ДПСУ підтвердили, що провели внутрішнє розслідування. За його результатами встановлено:

Міндіч виїхав з України законно;

усі документи, що дають право на перетин кордону під час воєнного стану, були чинними;

обмежень на виїзд щодо нього не діяло.

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.