14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2025, 11:53

Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – "Схеми"

15 листопада 2025, 11:53
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Бізнесмен і співзасновник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми у сфері енергетики, виїхав з України у ніч на 10 листопада, скориставшись послугами львівського сервісу преміум-перевезень «ТаймЛюкс»

Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми", передає RegioNews.

За даними джерел у правоохоронних органах, Міндіч перетнув кордон о 2:09 ночі 10 листопада на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному зі співвласників "ТаймЛюкс". Виїзд стався за кілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ в межах спецоперації "Мідас", що стосується систематичного отримання неправомірної вигоди посадовцями та посередниками "Енергоатому".

Хто стоїть за "ТаймЛюкс"

Журналісти встановили, що автомобіль оформлений на 38-річного львівського підприємця Максима Вовка, керівника та власника компанії "ТаймЛюкс". Фірма зареєстрована в травні 2025 року та має ліцензію на внутрішні й міжнародні пасажирські перевезення. У соцмережах сервісу вказано, що компанія надає преміум-трансфери до Польщі, Молдови та Румунії з "повним супроводом" і "швидким перетином кордону".

Іншим співвласником компанії є Ельдар Асадулаєв, який раніше працював у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби та був позначений у профільних сервісах як начальник відділу боротьби з контрабандою.

За даними журналістів, вартість поїздки автомобілем S-класу за маршрутом Київ – Варшава у листопаді становила 1300 євро.

Коментарі фігурантів

Максим Вовк заявив журналістам, що його компанія не перевіряє документи пасажирів: "Цим займаються державні органи. Інформації для коментарів не маю".
На питання про знайомство з Міндічем відповів: "Слава богу, ні".

Ельдар Асадулаєв сказав лише: "Вперше чую" — і завершив розмову.

Позиція Держприкордонслужби

У ДПСУ підтвердили, що провели внутрішнє розслідування. За його результатами встановлено:

  • Міндіч виїхав з України законно;
  • усі документи, що дають право на перетин кордону під час воєнного стану, були чинними;
  • обмежень на виїзд щодо нього не діяло.

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Енергоатом корупційна схема Мідас Міндічгейт
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
В Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами — прогноз економіста
15 листопада 2025, 14:59
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
15 листопада 2025, 14:21
На Хмельниччині шукають лева, який вибрався з вольєра зоопарку
15 листопада 2025, 14:19
На Кіровоградщині та Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця: злочин розкрили за добу
15 листопада 2025, 13:53
Українські підрозділи залишили Нововасилівське та відійшли на вигідніші позиції — Сили оборони півдня
15 листопада 2025, 13:29
У лікарні померла вдова ліквідатора аварії на ЧАЕС: кількість жертв обстрілу Києва зросла до семи
15 листопада 2025, 12:51
На Чернігівщині росіяни вдарили по приватному подвір’ю у Корюківському районі
15 листопада 2025, 12:30
На Сумщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей
15 листопада 2025, 11:25
На Троєщині зруйнований шахедом будинок, де жили працівники ЧАЕС: серед постраждалих — вдова героя та ліквідатори
15 листопада 2025, 11:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »