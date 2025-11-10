12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 13:33

ДПСУ не розкриває, чи покинув країну співвласник "Кварталу 95" Міндіч

10 листопада 2025, 13:33
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко каже, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча 10 листопада

Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна, передає RegioNews.

Демченко уточнив, що ДПСУ не має права розголошувати дані щодо перетину кордону третіми особами. Тому не може підтвердити або спростувати інформацію про виїзд бізнесмена.

Нагадаємо, в НАБУ повідомили, що в Україні проводять масштабну операцію з викриття корупції в енергетичному секторі. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

До злочинної огранізації увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Серед імен фігурує і прізвище співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Раніше джерела у правоохоронних органах розповіли, що 10 листопада детективи НАБУ прийшли до Міндіча з обшуками. За інформацією ЗМІ бізнесмен, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

У липні ЗМІ з посиланням на впливового співрозмовника в антикорупційних органах повідомляла, що НАБУ та САП готують підозру Тимуру Міндічу.

Саме з цим джерело пов'язувало активну протидію антикорупційним органам із боку президента, що спровокувала гучний суспільний резонанс і протести в Києві.

22 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи – НАБУ і САП – генеральному прокурору.

Читайте також: ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки НАБУ корупція енергетика виїзд за кордон перетин кордону ДПСУ Тимур Міндіч друг президента
Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ
10 листопада 2025, 12:49
НАБУ оприлюднило аудіо, де чиновники та бізнесмени "ділили" гроші на енергетичну безпеку
10 листопада 2025, 12:07
1000 годин аудіозаписів: у НАБУ підтвердили обшуки в сфері енергетики
10 листопада 2025, 10:33
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками
10 листопада 2025, 14:38
У Львові після укусу кота померла жінка: підозрюють сказ
10 листопада 2025, 14:04
На Тернопільщині вантажівка врізалась у магазин
10 листопада 2025, 13:51
На Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки: як його покарали
10 листопада 2025, 13:25
Стало відомо, хто входив до корупційної схеми в енергетичній сфері, викритої НАБУ
10 листопада 2025, 12:49
Був придатним, але ігнорував ТЦК: у Запоріжжі судили чоловіка, який отримав повістку, але не захотів мобілізуватися
10 листопада 2025, 12:45
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 12:27
НАБУ оприлюднило аудіо, де чиновники та бізнесмени "ділили" гроші на енергетичну безпеку
10 листопада 2025, 12:07
Відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі
10 листопада 2025, 11:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »