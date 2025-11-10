ДПСУ не розкриває, чи покинув країну співвласник "Кварталу 95" Міндіч

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко каже, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча 10 листопада

Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна, передає RegioNews.

Демченко уточнив, що ДПСУ не має права розголошувати дані щодо перетину кордону третіми особами. Тому не може підтвердити або спростувати інформацію про виїзд бізнесмена.

Нагадаємо, в НАБУ повідомили, що в Україні проводять масштабну операцію з викриття корупції в енергетичному секторі. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

До злочинної огранізації увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Серед імен фігурує і прізвище співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Раніше джерела у правоохоронних органах розповіли, що 10 листопада детективи НАБУ прийшли до Міндіча з обшуками. За інформацією ЗМІ бізнесмен, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

У липні ЗМІ з посиланням на впливового співрозмовника в антикорупційних органах повідомляла, що НАБУ та САП готують підозру Тимуру Міндічу.

Саме з цим джерело пов'язувало активну протидію антикорупційним органам із боку президента, що спровокувала гучний суспільний резонанс і протести в Києві.

22 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи – НАБУ і САП – генеральному прокурору.

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

