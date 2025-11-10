Галущенко і Гринчук можуть втратити посади: відповідні ініціативи вже в Парламенті

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради заяву про звільнення Германа Галущенка з посади Міністра юстиції

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, підставою для ініціативи є системна корупція, провал у підготовці до захисту енергетичної інфраструктури та зв'язки Галущенка з Андрієм Деркачем.

Також Железняк подав постанова про звільнення з посади Міністра енергетики Світлани Гринчук.

"Вона теж представник інтересів Міндіча в Уряді, до цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології", – наголосив Железняк.

Нагадаємо, в НАБУ повідомили, що в Україні проводять масштабну операцію з викриття корупції в енергетичному секторі. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Раніше стало відомо, що 10 листопада НАБУ проводить обшуки у ексміністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Також проводяться обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За даними ЗМІ, Міндіч залишив Україну за кілька годин до обшуку.