20 октября 2025, 08:57

Tomahawk для Украины: решение США еще не принято

20 октября 2025, 08:57
Фото: из открытых источников
Вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что администрация президента Дональда Трампа продолжит работать над миром в Украине, сколько бы времени это ни заняло

Об этом он заявил журналистам на авиабазе Эндрюс, как информирует собственный корреспондент Укринформа, передает RegioNews.

"Мы продолжим двигаться по пути мира, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель – или, не дай Бог, дольше. Мы продолжим работать над этим", – сказал Венс.

Он добавил, что термины пока неизвестны, но настроены оптимистично.

По вопросу поставки ракеты Tomahawk Украине вице-президент заверил, что президент безусловно услышал запрос Киева, но окончательное решение еще не принято. Вэнс объяснил, что Трамп прежде всего заботится о безопасности США и критически важных системах вооружения для собственных войск.

"Если он решит, что в лучших интересах Америки продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но сейчас решение по Tomahawk еще не принято", – отметил Венс.

По данным СМИ, пятничная встреча президентов Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере. Трамп подчеркнул, что стороны должны остаться на существующих линиях разграничения и возразил, что предлагал отдать всю территорию Донбасса России.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов также заявил, что хотя у страны есть значительные запасы ракет Tomahawk, они также нужны самой Америке.

Читайте также: "Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны

Дональд Трамп Украина США война решение мир ракеты Tomahawk вице-президент США Джей Ди Венс
