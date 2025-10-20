Tomahawk для України: рішення США ще не ухвалено

Фото: з відкритих джерел

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжить працювати над миром в Україні, скільки б часу це не зайняло

Про це він заявив журналістам на авіабазі Ендрюс, як інформує власний кореспондент Укрінформу, передає RegioNews.

"Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів – чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим", – сказав Венс.

Він додав, що терміни наразі невідомі, але налаштований оптимістично.

Щодо питання постачання ракети Tomahawk Україні, віцепрезидент запевнив, що президент безумовно почув запит Києва, але остаточного рішення ще не ухвалено. Венс пояснив, що Трамп передусім дбає про безпеку США та критично важливі системи озброєння для власних військ.

"Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз рішення щодо Tomahawk ще не прийнято", – зазначив Венс.

Як відомо, за даними ЗМІ, п'ятнична зустріч президентів Трампа та Зеленського пройшла у напруженій атмосфері. Трамп наголосив, що сторони мають залишитися на існуючих лініях розмежування, і заперечив, що пропонував віддати всю територію Донбасу Росії.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів також заявив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці.

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни