08:45  20 жовтня
У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
15:37  19 жовтня
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2025, 08:57

Tomahawk для України: рішення США ще не ухвалено

20 жовтня 2025, 08:57
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжить працювати над миром в Україні, скільки б часу це не зайняло

Про це він заявив журналістам на авіабазі Ендрюс, як інформує власний кореспондент Укрінформу, передає RegioNews.

"Ми продовжимо рухатися шляхом миру, незалежно від того, чи знадобиться нам ще кілька місяців, кілька тижнів – чи, не дай Боже, довше. Ми продовжимо працювати над цим", – сказав Венс.

Він додав, що терміни наразі невідомі, але налаштований оптимістично.

Щодо питання постачання ракети Tomahawk Україні, віцепрезидент запевнив, що президент безумовно почув запит Києва, але остаточного рішення ще не ухвалено. Венс пояснив, що Трамп передусім дбає про безпеку США та критично важливі системи озброєння для власних військ.

"Якщо він вирішить, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз рішення щодо Tomahawk ще не прийнято", – зазначив Венс.

Як відомо, за даними ЗМІ, п'ятнична зустріч президентів Трампа та Зеленського пройшла у напруженій атмосфері. Трамп наголосив, що сторони мають залишитися на існуючих лініях розмежування, і заперечив, що пропонував віддати всю територію Донбасу Росії.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів також заявив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці.

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США війна рішення мир ракета Tomahawk віцепрезидент США Джей Ді Венс
Торгує чужими землями: Путін запропонував обмін частини Запорізької й Херсонської області на всю Донеччину
19 жовтня 2025, 14:22
"Якби не наші "Джавеліни", Київ був би захоплений Путіним", – заява Трампа
17 жовтня 2025, 21:58
Українські дрони в обмін на Tomahawk: Зеленський запропонував Трампу угоду
17 жовтня 2025, 21:45
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Дніпрі судили пару, яка намагалась підірвати військового
20 жовтня 2025, 10:55
На Київщині судили диверсанта за підпали на залізниці
20 жовтня 2025, 10:35
Олена Шуляк: Держава запустила сучасну цифрову систему підтримки українців
20 жовтня 2025, 10:17
Bloomberg: МВФ наполягає на девальвації гривні в Україні
20 жовтня 2025, 10:09
У Києві біля ТЦК правоохоронці побили чоловіка: їм повідомлено про підозру
20 жовтня 2025, 09:40
РФ атакувала Україну балістикою та 60 дронами: як відпрацювала ППО
20 жовтня 2025, 09:26
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та магазини
20 жовтня 2025, 09:10
У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту
20 жовтня 2025, 08:45
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас
20 жовтня 2025, 08:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Ірина Геращенко
Всі блоги »