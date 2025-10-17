16:42  17 октября
17 октября 2025, 21:45

Украинские дроны в обмен на Tomahawk: Зеленский предложил Трампу соглашение

17 октября 2025, 21:45
Фото: ОП
Президент Украины во время встречи с президентом США заявил, что Киев готов заключить соглашение по получению Tomahawk. В частности, предоставить в обмен дроны

Об этом шла речь на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, передает RegioNews.

По словам президента Украины, в случае получения Tomahawk, Киев будет атаковать исключительно военные цели. Также он пояснил, что такие ракеты следует использовать вместе с дронами.

Дональд Трамп на такое предложение заявил, что украинские дроны очень ему нравятся, однако нет ничего лучше самолетов. Он также отметил, что надеется, что ракеты Tomahawk не понадобятся в этой войне.

"Нам нужны Tomahawk и многое другое оружие, которое мы отправляем в Украину. Вот одна из причин, почему мы стремимся положить конец этой войне", - сказал президент США.

Напомним, ранее сообщалось, президент США не исключил, что может лично предупредить Владимира Путина о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. В то же время Дональд Трамп отмечал свое стремление к быстрому завершению войны в Украине.

