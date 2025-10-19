Фото: Труха

Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом выдвинул новые условия для прекращения войны против Украины

Об этом идет речь в публикации издания WP, передает RegioNews.

Как сообщает газета со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с деталями переговоров, Путин заявил о готовности передать часть оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой.

По данным источников, российский лидер продолжает настаивать на своих давних требованиях, что оставляет конфликт в глухом углу. Чиновники, которые общались с изданием на условиях анонимности, отметили, что сосредоточение Путина именно на Донбассе демонстрирует нежелание Кремля искать компромисс, несмотря на заявления Трампа о возможности "взаимно выгодного соглашения".

Американский президент, в свою очередь, назвал разговор "очень продуктивным". По его словам, Путин в ходе беседы поздравил Вашингтон с достижением мира на Ближнем Востоке, назвав это историческим успехом. Трамп выразил надежду, что это может стать шагом к завершению войны между Россией и Украиной.

После телефонного разговора глава Белого дома объявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште. По словам Трампа, цель переговоров – попытаться найти путь к прекращению боевых действий, которые продолжаются уже более двух лет. Официальных комментариев Кремля и Белого дома по поводу выдвинутых требований пока нет.

Напомним, президент Украины во время встречи с президентом США заявил, что Киев готов заключить соглашение по получению Tomahawk. В частности, предоставить американцам свои дроны.