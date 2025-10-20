10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
20 октября 2025, 07:37

Трамп опроверг, что принуждал Зеленского отдать Донбасс

20 октября 2025, 07:37
Фото: Офис Президента
Президент США Дональд Трамп возразил, что потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на передачу России всего Донбасса

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе переговоров, передает RegioNews.

По данным агентства, пятничная встреча Трампа и Зеленского прошла в напряженной атмосфере. Трамп подчеркнул, что стороны должны остаться на существующих линиях разграничения и возразил, что предлагал отдать всю территорию Донбасса России.

"Пусть он будет разделен так, как он есть. Он разделен прямо сейчас. Я думаю, что 78% территории уже захвачено Россией", – сказал Трамп на борту Air Force One 19 октября.

Американский президент добавил, что переговоры могут продлиться позже, намекая на возможность будущих переговоров.

Кроме того, украинская сторона ожидала предоставления дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, однако решение по этому вопросу Трамп еще не принял.

По информации Reuters, встреча была далека от дипломатической. Источники сообщают, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике, а его позиция была, вероятно, влиянием разговора с Владимиром Путиным, в ходе которого российский президент предлагал территориальный обмен.

Американский спецпосланник Стив Виткофф якобы активно убеждал украинскую сторону согласиться с предложением России, апеллируя к значительному количеству русскоязычного населения в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "должны остановиться там, где есть".

После переговоров с Трампом, украинский президент провел консультации с европейскими лидерами, среди которых были ключевые фигуры "коалиции решительных", включая Урсулу фон дер Ляен и Антониу Кошту.

Тем временем в США и за рубежом проходят массовые акции протеста против политики Дональда Трампа. Митинги проходят не только в американских городах, но и некоторых странах Европы.

Россия Украина США война переговоры Донецкая область территория президенты встреча Tomahawk
