10 сентября 2025, 19:22

Кабмин утвердил Программу действий на 2025 год: что изменится для страны

10 сентября 2025, 19:22
фото: Telegram/Юлия Свириденко
Кабинет Министров утвердил программу своих действий на 2025 год. В документе определено 12 ключевых приоритетов

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

"Сегодня решением Кабинета министров согласовали и внесли документ на рассмотрение Верховной Рады. В программе мы очертили 12 приоритетов - это безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благополучие, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, бизнес, образование и наука, медицина и спорт, премьер.

По ее словам, документ является планом решения ключевых вопросов в этих сферах. В частности, укрепление обороноспособности, поддержки армии, наращивание собственного производства вооружения, обеспечение защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в ЕС.

Свириденко отметила, что программу представили 18 августа для народных депутатов, международных партнеров и экспертов. После этого правительство открыло сбор предложений для доработки документа с участием общественных организаций, бизнеса и граждан.

"В общей сложности получили 683 предложения, больше всего - в Министерство экономики (184) и Министерство развития общин и территорий (80). Большинство предложений учтены полностью или частично, а значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ", - добавила премьер.

Как известно, в августе Кабмин представил программу действий на два года.

Ранее Украинский Совет Бизнеса обратился к правительству с предложениями по дополнению Программы. В своем обращении он подчеркнула, что проект программы включает немало полезных инициатив, но в то же время нуждается в доработке в нескольких ключевых аспектах.

Читайте также: Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех

10 сентября 2025
07 августа 2025
