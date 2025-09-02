19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
02 сентября 2025, 22:49

В Офисе президента считают, что мобилизация в Украине значительно улучшилась

02 сентября 2025, 22:49
иллюстративное фото: из открытых источников
За последние четыре месяца в Украине наблюдается постоянная положительная динамика в плане мобилизации

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Суспильному" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса.

По его словам, после прекращения огня мобилизация не прекратится потому, что в Украине нет того количества людей, которые могли бы заменить тех людей, которые сейчас находятся в армии.

"Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", – заявил он.

Ранее в Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет. Это решение было принято для того, чтобы "сохранить молодых ребят для Украины".

