В Офисе президента считают, что мобилизация в Украине значительно улучшилась

иллюстративное фото: из открытых источников

За последние четыре месяца в Украине наблюдается постоянная положительная динамика в плане мобилизации

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Суспильному" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса.

По его словам, после прекращения огня мобилизация не прекратится потому, что в Украине нет того количества людей, которые могли бы заменить тех людей, которые сейчас находятся в армии.

"Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", – заявил он.

Ранее в Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет. Это решение было принято для того, чтобы "сохранить молодых ребят для Украины".