Атака на здание Кабмина в Киеве: на верхних этажах пожар

фото: Юлия Свириденко

Армия РФ впервые с начала войны атаковала здание Кабмина, в результате чего возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

"Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", – говорится в сообщении.

Свириденко также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизнь не вернуть.

Напомним, в столице в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание в здании Кабинета министров. Кроме того, в Святошинском районе зафиксировано новое возгорание складских помещений. Там тоже работают экстренные службы.