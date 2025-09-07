07:59  07 сентября
В Киеве после российской атаки горит здание Кабмина
08:55  07 сентября
В Запорожье в результате российской атаки повреждены десятки домов
09:44  07 сентября
Россияне ударили по мосту через Днепр на Полтавщине
07 сентября 2025, 10:15

Атака на здание Кабмина в Киеве: на верхних этажах пожар

07 сентября 2025, 10:15
Читайте також українською мовою
фото: Юлия Свириденко
Читайте також
українською мовою

Армия РФ впервые с начала войны атаковала здание Кабмина, в результате чего возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

"Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", – говорится в сообщении.

Свириденко также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизнь не вернуть.

Напомним, в столице в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание в здании Кабинета министров. Кроме того, в Святошинском районе зафиксировано новое возгорание складских помещений. Там тоже работают экстренные службы.

Свириденко Юлия Анатольевна Киев атака война фото Кабмин
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
