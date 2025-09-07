Атака на здание Кабмина в Киеве: на верхних этажах пожар
Армия РФ впервые с начала войны атаковала здание Кабмина, в результате чего возник пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
"Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", – говорится в сообщении.
Свириденко также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизнь не вернуть.
Напомним, в столице в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание в здании Кабинета министров. Кроме того, в Святошинском районе зафиксировано новое возгорание складских помещений. Там тоже работают экстренные службы.