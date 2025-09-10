16:52  10 вересня
10 вересня 2025, 19:22

Кабмін затвердив Програму дій на 2025 рік: що зміниться для країни

10 вересня 2025, 19:22
фото: Telegram/Юлія Свириденко
Кабінет міністрів затвердив програму своїх дій на 2025 рік. У документі визначено 12 ключових пріоритетів

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews.

"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів погодили і внесли документ на розгляд Верховної Ради. У програмі ми окреслили 12 пріоритетів – це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура", – написала прем’єр.

За її словами, документ є планом для вирішення ключових питань у цих сферах. Зокрема зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки та підготовки до членства в ЄС.

Свириденко зазначила, що програму презентували 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та експертів. Після цього уряд відкрив збір пропозицій для доопрацювання документа за участі громадських організацій, бізнесу та громадян.

"Загалом отримали 683 пропозиції, найбільше – до Міністерства економіки (184) та Міністерства розвитку громад і територій (80). Більшість пропозицій враховані повністю або частково, а значна їх частина вже реалізується в рамках чинних програм", – додала прем'єр.

Як відомо, в серпні Кабмін презентував програму дій на два роки.

Раніше Українська Рада Бізнесу звернулася до уряду з пропозиціями щодо доповнення Програми. У своєму зверненні вона наголосила, що проєкт програми включає чимало корисних ініціатив, але водночас потребує доопрацювання у кількох ключових аспектах.

Читайте також: Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх

10 вересня 2025
