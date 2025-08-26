13:16  26 августа
26 августа 2025, 14:30

Бизнес-сообщество обратилось к правительству с предложениями по изменениям в Программе действий 2025–2026

26 августа 2025, 14:30
Фото: иллюстративный
Украинский Совет Бизнеса, объединяющий 124 бизнес-ассоциации и более 27 тысяч предприятий разных отраслей экономики, обратился к правительству с предложениями по дополнению Программы действий на 2025–2026 годы

Об этом говорится в письме Премьер-министру и ключевым министрам бизнес-сообщества, передает RegioNews.

В обращении отмечается, что проект программы содержит множество положительных инициатив, но требует доработки в ряде направлений.

Специалисты УРБ поддержали развитие публично-частного партнерства, либерализацию рынка земли, стимулирование экспорта, усовершенствование трудового законодательства и введение специального экономического режима на прифронтовых территориях. В то же время они указали на риски, в частности, создание нового Государственного агентства страхования военных рисков, что, по мнению бизнеса, может оказаться неэффективным и затратным. Сообщество предложило заменить эту структуру частичным субсидированием добровольного страхования частными компаниями и использованием Экспортно-кредитного агентства.

Кроме экономических вопросов бизнес-ассоциации обратили внимание на важность развития культуры и украинского языка. Предлагается усилить поддержку культурных центров в городах и громадах, развитие национального медиа- и кино-продукта, а также масштабные курсы языков и образовательные инициативы для внутренне перемещенных лиц и жителей деоккупированных территорий. Это, по мнению УРБ, будет способствовать сохранению национальной идентичности, информационной безопасности и развитию креативной экономики.

Согласно письму бизнес-сообщество призывает Кабинет Министров учесть предоставленные предложения при финальном формировании Программы действий, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие, прозрачность регулирования и поддержку малого и среднего бизнеса.

Читайте также: Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
