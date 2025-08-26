Фото: иллюстративный

Украинский Совет Бизнеса, объединяющий 124 бизнес-ассоциации и более 27 тысяч предприятий разных отраслей экономики, обратился к правительству с предложениями по дополнению Программы действий на 2025–2026 годы

Об этом говорится в письме Премьер-министру и ключевым министрам бизнес-сообщества, передает RegioNews.

В обращении отмечается, что проект программы содержит множество положительных инициатив, но требует доработки в ряде направлений.

Специалисты УРБ поддержали развитие публично-частного партнерства, либерализацию рынка земли, стимулирование экспорта, усовершенствование трудового законодательства и введение специального экономического режима на прифронтовых территориях. В то же время они указали на риски, в частности, создание нового Государственного агентства страхования военных рисков, что, по мнению бизнеса, может оказаться неэффективным и затратным. Сообщество предложило заменить эту структуру частичным субсидированием добровольного страхования частными компаниями и использованием Экспортно-кредитного агентства.

Кроме экономических вопросов бизнес-ассоциации обратили внимание на важность развития культуры и украинского языка. Предлагается усилить поддержку культурных центров в городах и громадах, развитие национального медиа- и кино-продукта, а также масштабные курсы языков и образовательные инициативы для внутренне перемещенных лиц и жителей деоккупированных территорий. Это, по мнению УРБ, будет способствовать сохранению национальной идентичности, информационной безопасности и развитию креативной экономики.

Согласно письму бизнес-сообщество призывает Кабинет Министров учесть предоставленные предложения при финальном формировании Программы действий, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие, прозрачность регулирования и поддержку малого и среднего бизнеса.

