Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутаткам местных советов: что известно

Кабинет Министров принял постановление, которое дает право женщинам-депутаткам местных советов пересекать государственную границу во время действия военного положения. Теперь депутаты областных, городских, районных, сельских и поселковых советов смогут выезжать из Украины без дополнительных разрешений

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По его словам, нововведение не распространяется на женщин, одновременно являющихся должностными лицами местного самоуправления – в частности, секретарей советов, старост и т.д. Они по-прежнему остаются ограниченными в выезде.

Как будет работать новая процедура

Списки депутаток

Органы местного самоуправления обязаны в течение трех дней с момента вступления постановления подать в Администрацию Государственной пограничной службы списки женщин-депутаток.

Что указывают в списках

В списке должны быть указаны: фамилия, имя и отчество, дата рождения, занимаемое депутатское место/должность.

Обновление информации

В случае любых кадровых изменений совет должен немедленно обновить данные и отправить новую информацию в пограничную службу.

Пограничники будут проверять информацию исключительно по официальным спискам, предоставленным органами местного самоуправления.

Напомним, 26 августа Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу. В Государственной пограничной службе отметили, что для выезда нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Ранее нардеп Гончаренко сообщил, что постановление, принятое Кабмином накануне, позволяет пересекать государственную границу только мужчинам в возрасте от 18 до 21 года включительно, а не до 22, как об этом заявляли официальные лица.

