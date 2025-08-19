Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех

Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции

фото: Facebook/Юлия Свириденко

Новое-старое правительство Юлии Свириденко пережило первый месяц. И на этот небольшой юбилей глава Кабинета министров представила проект программы действий правительства. Что же планирует украинский Кабмин, откуда будет брать деньги и чем хвастается, хотя бы лучше молчал?

Презентация проекта Программы действий правительства

Оборона там, где нужно, культура в упадке

Для начала – так называемая "обязательная программа". То есть список приоритетов правительства, провозглашенных Свириденко. Список столь масштабен, сколь же и общий. Это:

оборона и безопасность;

евроинтеграция;

антикоррупция;

благополучие;

ветеранская политика;

макрофинансы и реформы;

бизнес;

здоровье и спорт;

образование и наука;

восстановление;

культура;

зимняя стабильность.

Как видим, достаточно классический список для любого украинского правительства. С поправкой, конечно, на войну и евроатлантическую интеграцию. Акцент в целом расставлен достаточно грамотно – конечно, на первом месте, как и положено, защита государства от внешнего врага, а дальше, следующими двумя пунктами, идет борьба с внутренними врагами. (Евроинтеграция, то есть продолжение продвижения вступления в ЕС – это как раз прежде всего приведение ситуации в стране к стандартам, более или менее приближенным к европейским. В смысле прав человека, независимости судебной системы и тому, чем Украина пока не очень может похвастаться).

Матвей Бедный, Министр молодежи и спорта Украины

Но, например, культура на предпоследнем месте, значительно ниже спорта – которым государство, по большому счету, не должно заниматься – удивляет. В американском правительстве не существует никаких министерств спорта, и удивительно было бы, чтобы федеральный Кабинет занимался развитием профессионального спорта. (Впрочем, там и министерства культуры нет, от чего, правда, последняя только выиграла – а у нас без поддержки Минкульта нестабильная ситуация в любой момент может только ухудшиться). Хотя такие низкие культурные приоритеты логически вписываются в ситуацию с самим министерством, о чем мы ранее писали.

Татьяна Бережная, и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины

Деньги туда, куда нужно, но – где гарантии

Интересны конкретные заявления Свириденко и коллег. К примеру, премьер-министр заявила, что половину бюджета планируют потратить на отечественное оружие. Более чем логический ход, хотя здесь можно вспомнить скандал с коррупцией на закупке дронов. Можно ли нынешней власти, которая, в принципе, и не изменилась, доверять в этом вопросе, если она уже однажды вляпалась в неприятную историю, которая еще дойдет (или, по крайней мере, должна дойти) до суда? Вопрос остается открытым. И гарантии Свириденко или любого другого здесь будут выглядеть примерно как заявление Виткоффа о письменных гарантиях Путина "не нападать больше на Украину".

Глава монстра под названием Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что правительство работает над идеей пятилетнего моратория на проверки бизнеса. Тоже достойный похвалы шаг, если не вспоминать о том, что уже даже "Новую почту" заставили сообщать о "подозрительных" транзакциях.

Сергей Марченко, Министр финансов Украины

С другой стороны, деньги в бюджет где-то нужно брать. И здесь как здесь – слова главы Министерства финансов Сергея Марченко. О том, что украинскому бюджету нужно 45 миллиардов долларов. Из которых 35 уже вроде бы есть – пусть и в виде обязательств. Конечно, это обязательства западных (и не только – в Большую семерку, с которой сотрудничает Украина, входит и такая восточная страна, как Япония) доноров нашего государства.

Скандал с БЭБ как успех правительства

Кстати, о Западе. И его требования. Мы хорошо помним тамошнюю реакцию на попытку власти руками парламентариев уничтожить независимость НАБУ и САП, а затем руками правительства, точнее правительств (еще Шмыгаля и уже Свириденко) максимально затормозить назначение директора БЭБ. Попытка эта провалилась, пришлось и в истории антикоррупционными структурами откатить назад, и Цивинский был назначен на Бюро экономической безопасности, пусть и после не очень понятной, а то и откровенно смешной попытки сохранить лицо с полиграфом. Эту тему премьер решила по классическому принципу "не можешь побороть – возглавляет".

Презентация проекта Программы действий правительства

Конкретно – она заявила, что "с самого начала работы этого правительства мы перезагрузили работу БЭБ, АРМА и таможни". О перезагрузке БЭБ мы уже упомянули, но формально главные проблемы остались на совести нынешнего министра обороны.

Далее Свириденко отметила важность борьбы с коррупцией, что как раз и продемонстрировано в приоритетах правительства. Понятно, что этот сигнал касается, прежде всего, западных партнеров Украины – "мы все поняли, трогать анти коррупционеров не будем (потому что нам нужны деньги в бюджет)".

Зеленый свет западным оружейникам

Еще один интересный момент – заявление о сотрудничестве с мировыми оружейными производителями. "Планируем запуск Defence City и совместные производства с мировыми компаниями как Rheinmetall, BAE Systems и другие", – подчеркнула Юлия Свириденко. И как тут не упомянуть недавние слова главы Rheinmetall Армина Паппергера о том, что украинская бюрократия замедляет процесс строительства завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Поскольку этот вопрос – более чем стратегическая важность, к нему оперативно подключился экспремьер, которого поставили на Минобороны. А теперь, видим, и новая глава правительства отметила будущее успешное сотрудничество с мировыми лидерами отрасли. Очевидно, этот месседж должен означать, что украинское правительство все поняло, осознало и включит зеленый свет.

Андрей Сибига (Министр иностранных дел), Денис Шмигаль (Министр Обороны), Игорь Клименко (Министр МВД)

Кстати, на этом направлении оно вполне возможно. Все-таки есть целый список военной номенклатуры, которую Украина производить не может. И с отечественными производителями зарубежные в том же вопросе артиллерийских снарядов не будут так пересекаться. Поэтому здесь можно ожидать серьезных шагов вперед.

В целом же программа действий правительства столь же хороша, сколь и непонятно, как будет выполняться. Свириденко придется покрутиться между требованиями Банковой (что бы это словосочетание, "требования Банковой", не означало), Западом и продолжающейся войной. И вряд ли ей и ее кураторам из ОП захочется оказаться в ситуации, когда украинская экономика начнет рушиться быстрее, чем российская.

Поэтому, по крайней мере, в ближайшей перспективе ждем или имитации, действительно ли каких-то резких и полезных движений со стороны Кабинета министров Свириденко. А где-то в начале 2026 года будем иметь какие-то промежуточные итоги, на которые можно будет реально опереться для оценки деятельности второй премьер-министра в истории Украины.