10 сентября 2025, 17:43

Из-за Чернышева началось противостояние власти и антикоррупционных органов, – журналист

10 сентября 2025, 17:43
фото: pravda.com.ua
Приближение объявления подозрения вицепремьер-министру и министру единства Украины Алексею Чернышеву стало началом открытой войны между властью и НАБУ и САП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на статью журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача.

"В то же время НАБУ и САП, несмотря на все вызовы и ожидания общества, до сих пор не имеют возможности независимого от СБУ прослушивания фигурантов. А проведение экспертиз по уголовным делам, которые до сих пор контролируются властями, в каждом отдельном деле могут не только тормозиться, но и служить источником утечки информации для ОП", – говорится в статье.

В НАБУ и САП понимают, что если ты готов участвовать в расследовании по топ-чиновникам или друзьям президента, по всей вероятности, придется нести ответственность, проходить через обыски, допросы. Даже если это все делается вопреки закону.

Напомним, у Чернышева нашли элитные поместья в Киевской области.

В июне в то время еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

При этом сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления .

10 сентября 2025
Удар на опережение: как Украина может подтолкнуть Европу к действиям
