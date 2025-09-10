Через Чернишова розпочалось протистояння влади і антикорупційних органів, – журналіст

фото: pravda.com.ua

Наближення оголошення підозри віцепрем'єр-міністру та міністру єдності України Олексію Чернишову стало початком відкритої війни між владою та НАБУ і САП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на статтю журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача.

"Водночас НАБУ і САП, попри всі виклики й очікування суспільства, і досі не мають можливості незалежного від СБУ прослуховування фігурантів. А проведення експертиз у кримінальних справах, які і досі контролюються владою, в кожній окремій справі можуть не лише гальмуватися, а й слугувати джерелом витоку інформації для ОП", – йдеться у статті.

У НАБУ і САП розуміють, що якщо ти готовий брати участь у розслідуванні по топпосадовцях або друзях президента, цілком ймовірно, доведеться нести відповідальність, проходити через обшуки, допити. Навіть якщо це все робиться всупереч закону.

Нагадаємо, у Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині.

У червні на той чаc ще віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

При цьому сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.