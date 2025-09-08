Эксглава МИД Кулеба "сбежал из Украины" в Польшу

фото: Instagram / @dmytro_kuleba

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уехал ночью в Польшу, узнав о решении запретить бывшим дипломатам уезжать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Однако в его пресс-службе уверяют, что он уехал в запланированную командировку и вернется из него 20 сентября.

Перед этим итальянское издание Open со ссылкой на Corriere della Sera сообщило, что эксминистр иностранных дел уехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Ему якобы удалось пересечь границу до того, как закон вступил в силу.

Ранее Кулеба рассказал, верит ли в скорый мир. По его мнению, сейчас корректнее говорить о прекращении огня – это фаза, предшествующая перемирию.