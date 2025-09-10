После обысков в Германии бывший заместитель главы Офиса президента Шурма переехал в другую страну

фото: Офис Президента Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".

Как известно, Ростислав Шурма покинул страну как отец троих несовершеннолетних детей. Его брат также получил право на выезд после рождения третьего ребенка. Оба брата Шурмы (Ростислав и Олег) сейчас проживают за границей и не приезжают в Украину.

Напомним, в июле текущего года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими стражами порядка провели обыск у Ростислава Шурмы – бывшего заместителя главы Офиса президента и куратора экономического блока страны.