13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 13:58

После обысков в Германии бывший заместитель главы Офиса президента Шурма переехал в другую страну

10 сентября 2025, 13:58
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".

Как известно, Ростислав Шурма покинул страну как отец троих несовершеннолетних детей. Его брат также получил право на выезд после рождения третьего ребенка. Оба брата Шурмы (Ростислав и Олег) сейчас проживают за границей и не приезжают в Украину.

Напомним, в июле текущего года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими стражами порядка провели обыск у Ростислава Шурмы – бывшего заместителя главы Офиса президента и куратора экономического блока страны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика НАБУ Германия Австрия Ростислав Шурма
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
10 сентября 2025, 12:55
Фигурант расследования НАБУ и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич вернулся в Украину
09 сентября 2025, 15:59
Эксглава МИД Кулеба "сбежал из Украины" в Польшу
08 сентября 2025, 21:27
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Удары по Польше: новая реальность или пробный шар
10 сентября 2025, 15:55
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
10 сентября 2025, 15:33
СБУ предотвратила теракт во Львове: задержаны двое несовершеннолетних диверсантов
10 сентября 2025, 15:16
За эксначальника кибердепартамента СБУ Витюка внесли залог более чем в 9 млн грн
10 сентября 2025, 15:09
В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, которые пытались переправить в Молдову мужчин призывного возраста
10 сентября 2025, 14:57
В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение: что известно
10 сентября 2025, 14:39
Это была провокация. Такова официальная оценка Польши и НАТО, и она правильна
10 сентября 2025, 14:39
На свободе без залога: эксглава МСЭК Татьяна Крупа не внесла 20 миллионов
10 сентября 2025, 14:27
Мать полковника ГБР, зарабатывавшая 10 тысяч гривен в месяц, приобрела земельный участок за 7 миллионов
10 сентября 2025, 14:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »