Фото из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро Украины взбудоражило своими действиями очередную громкую историю. Было объявлено подозрение известной столичной застройке Владиславе Молчановой. В деле, которым занялись НАБУ и САП, фигурирует также "бывший народный депутат Украины от Партии Регионов", которым, как сразу написали украинские СМИ, является Юрий Иванющенко — тот самый, который известен не только тем, что был частью фракции Партии регионов в последний период ее существования, но и, по информации журналистов, имеет характерное.

Уголовное дело, в котором замешана Молчанова, связано со схемой "завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности". Речь идет о рынке "Столичный", расположенном в районе Кольцевой автодороги — за который между Молчановой и Иванющенко 2021 возник конфликт.

Собственно, как раз конфликт четырехлетней давности и спровоцировал появления этих 18 гектаров, которые, заявили в НАБУ, и были распылены на девять участков, которые затем "на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей". Именно этот процесс и заинтересовал антикоррупционные структуры, которые начали заниматься темой рынка "Столичный" и, наконец, вышли на подозрение Владиславе Молчановой.

Как Молчанова отреагировала на подозрение

Естественно, застройщица уже отреагировала на объявленное ей подозрение. Реакция была вполне прогнозируемой – Молчанова сразу назвала уголовное дело против нее "заказным".

"Я знаю, кто стоит за этой спецоперацией и какие команды отдавались в последние дни, чтобы убить бизнес тех предприятий, к которым я имела или имею отношение", — подчеркнула Владислава.

Сама застройщица не назвала фамилию этого человека (или этих людей). За нее это сделали некоторые отечественные медиаресурсы – заявив , что удар по Молчановой выгоден другому известному столичному застройщику, действующему народному депутату (от ОПЗЖ) Вадиму Столару.

Кстати, интересный нюанс – Столар в период с 2010 по 2012 год также был в Раде, во фракции Партии регионов. Молчанову же известный общественный деятель, ветеран войны Олег Симороз, комментируя это уголовное дело, назвал "владелицей фракции "Батькивщина" в Киевсовете". Такой вот получился политически исторический флешбек, хотя, конечно, вопрос здесь не в политических предпочтениях персонажей, а в их бизнес-деятельности.

Бизнес-скандалы вокруг Молчановой

Уроженка Харькова Владислава Молчанова известна прежде всего компанией Stolitsa Group, соучредительницей которой она стала в 2003 году. Создавала эту компанию бизнесвумэн вместе с киевлянином Владимиром Костериным, но тот впоследствии продал свою долю литовской бизнес-группе BT Invest. Сейчас Молчанова не входит в список конечных бенефициаров компании. Сама же Stolitsa Group перед полномасштабной войной входила в топ-тройку крупнейших киевских девелоперов.

Достаточно в истории девелоперского бизнеса госпожи Молчановой и скандальных эпизодов. Скажем, история с жилищным комплексом "Варшавский". Во-первых, как обнаружили СМИ, Stolitsa Group возводила жилые дома на территории ЖК, на которой по плану предполагались зеленые насаждения и общественные территории. Во-вторых, из-за игнорирования норм по гидроизоляции и отводу грунтовых вод в подвалах домов ЖК, по словам жильцов, начала появляться вода, повлекшая чрезмерную сырость и появление плесени.

Другой скандальный эпизод – строительство многофункционального комплекса на землях, где расположена Главная астрономическая обсерватория НАН Украины в Голосеевском районе. Строительством этого оздоровительно-развлекательного комплекса, как выяснили журналисты, должно заняться ООО "Фредс резортс", конечными бенефициарами которого являются сыновья застройщицы Иван и Федор Молчанов.

Кроме того, согласно расследованию издания 368.media , Владислава Молчанова выводит заработанные в Украине не совсем чистые девелоперские деньги за границу из-за классических кипрских оффшоров, что само по себе не является таким нарушением закона, но все же вызывает определенные вопросы к бизнесвуменам.

Что же чревато известной столичной застройчицей? Некоторые эксперты считают, что расследование завершится судом и утратой не только бизнес-активов, но и личной свободы. Кроме того, учитывая, что в деле фигурирует так называемая "понятийка", то есть меморандум между сторонами того или иного конфликта, в некоторых СМИ уверены, что под удар попадет и этот многолетний "серый" инструмент выведения земли, который, как отметили в НАБУ, и был использован Молчановой и Иванющенко.

Кстати, сам Иванющенко до сих пор не прокомментировал действия НАБУ. А вот в Stolitsa Group заявили, что уголовное дело в отношении ее основателя и другие действия антикоррупционных структур "не влияют и не повлияют на стабильность работы" компании.