25 августа 2025, 21:56

США будут привлечены к гарантиям безопасности для Украины - Трамп

25 августа 2025, 21:56
Фото из открытых источников
Президент США прокомментировал гарантии безопасности Украины. По словам Дональда Трампа, США тоже будут играть немаловажную роль

Об этом сообщает "Новости.Live", передает RegioNews.

Дональд Трамп отметил, что Европа предоставит Украине серьезные гарантии безопасности. При этом США тоже будут вовлечены в поддержку. Он заметил, что США будут помогать. При этом он не уточнил, как именно.

Кроме того, Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на помощь Украине. Он заявил, что Джо Байден якобы не понимал, что делал. Теперь, сказал Трамп, США якобы продают оружие в НАТО и зарабатывают на войне.

"Нас обманывал президент, не соображавший, что делает. Честно, я не виню украинцев. Если они просят 100 млрд, то получают", - говорит Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп обещал "очень важное решение" , если через две недели он поймет отношение России и Украины к переговорам. При этом он не уточнил, что именно он сделает.

