19 августа 2025, 12:06

И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу

19 августа 2025, 12:06
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Фото: Офис Президента
После Аляски Дональд Трамп вернулся в столицу, где принял более чем уважаемую делегацию – президента Украины Владимира Зеленского и целый ряд европейских лидеров (глав трех основных стран ЕС – Фридриха Мерца, Эмануэля Макрона, Джорджа Мелони, генсека НАТО, главу Еврокомиссии).

Естественно, этот визит одновременно был и реакцией на прилет Путина в Анкоридж, и дальнейшими попытками склонить непрогнозируемого американского лидера на сторону демократической части Евразии. Но удалось ли европейцам перетащить Трампа на светлую сторону силы? И что ждет Украины после этого визита президента?

Костюм Зеленского. Часть вторая

Начнем с того, чем для многих запомнилась предыдущая встреча Трампа с Зеленским – с костюма. Президент Украины на этот раз был одет более официально, поэтому получил заслуженные комплименты как от самого Трампа, так и от того самого журналиста, который в прошлый раз раздул скандал вокруг одежды украинского руководителя.

Здесь можно говорить о двух моментах этой истории. Во-первых, скорей всего, вся эта история с костюмом во время нынешнего визита была "домашней заготовкой", причем с обеих сторон. Во-вторых, "заготовка" эта требовалась для демонстрации улучшения взаимоотношений между Трампом и Зеленским, да и вообще об изменении отношения Белого дома к Украине.

Несмотря на всю наигранность ситуации, этот элемент встречи был отыгран на "отлично". Хотя, как известно, гораздо лучше продается негатив, поэтому историю с ковровой дорожкой для Путина костюм Зеленского, вернее, реакция американцев на него, перебить вряд ли сумел. Впрочем, этого в Вашингтоне вряд ли хотели всерьез достичь – а продемонстрировать позитив и конструктив этим шагом они сумели. Так что поставим в этом разделе галочку "выполнено" и идем дальше.

Карта в Вашингтоне, неудача на Донбассе

А дальше были уже реальные переговоры Трампа с, по сути, объединенной Европой. Поскольку вопрос безопасности Украины сейчас – это вопрос безопасности всего Евросоюза. Об этом представители ЕС говорят уже прямо, но, учитывая влияние США на мировые процессы, Трампу так или иначе приходится заниматься и этой темой.

Несмотря на опасения украинцев, что президент США пригласил украинского коллегу, чтобы продавить его на предмет согласования с требованиями Владимира Путина, этого не произошло. И действительно не могло состояться. Совершенно очевидно, что Украина не отдаст без боя свои территории хотя бы потому, что видит бессилие России в попытке их захвата. Ликвидация донбасского (недо)прорыва российских войск, который мог стать подарком Путину во встречу на Аляске, продемонстрировала, что у оккупационной армии нет ресурса или разума – а скорее обеих этих элементов – для успешных операций. А значит, нет никакого практического смысла в том, чтобы идти на уступки Кремлю.

Вероятно, это понял и Трамп. Совпадение или нет – но именно во встречу в Вашингтоне западные СМИ вдруг решили напомнить миру о том, что с ноября 2022 года российская армия оккупировала менее 1% украинской территории. И это при том, что потери окупантов постоянно росли и достигли просто невероятно катастрофических показателей в нынешнем году. А на встрече лидеров западного мира все увидели карту Украины с нанесенными на нее оккупированными территориями – что также, скорее всего, должно было иллюстрировать откровенно неудачные действия "второй армии мира" во время трех лет войны на истощение.

Трамповые мирные инициативы – почему они (пока) не сработают в Украине

Таким образом даже если бы хозяин Белого дома и хотел прогнуть Зеленского на капитуляцию – ему с разных сторон объяснили, почему это нереально. Похоже, Дональд Трамп с этим согласился. В общем, тональность встречи была довольно спокойной, доброжелательной и точно не антиукраинской, как в марте. Да, президент США не упоминал об "отсутствии карт" у Украины, хотя с тех пор ситуация не особо и изменилась.

Зачем же тогда нужна была эта встреча? Зеленскому и европейцам – продемонстрировать единство в противодействии России (и США). Трамп – продемонстрировать, что он продолжает работать на мирном направлении российско-украинской войны. Конечно, взгляды на это направление у разных сторон разные – что проявилось в отношении остановки войны. Американский лидер вдруг решил, что следует заняться не остановкой боевых действий как таковым, а сразу мирным соглашением. Аргумент, правда, он нашел здесь не очень удачный – вспомнив "шесть войн, которые он остановил" сразу мирными соглашениями.

Аргумент этот не очень удачный, потому что, скажем, Индия и Пакистан и сами, без Трампа, были готовы остановиться – точнее, не были готовы воевать. А Азербайджан и Армения вообще прекратили боевые действия несколько лет назад. В таких ситуациях, конечно, можно было переходить сразу к мирным соглашениям. Россия же, то есть Путин, пока не собирается останавливаться.

Два главных итога понедельника в Белом доме

А это значит, что главными итогами встречи в понедельник являются два момента. Первый – давления на Украину не будет, по крайней мере, в формате "соглашайся на все, что хочет Путин". Второе – оружие для Украины, пусть и в новом формате, за деньги европейцев, будет поступать. А это главное. Ибо только оружие остановило Россию на Черном море, фактически уничтожив тамошний флот окупантов. Только оружие заставило Путина ртом своего вассала Лукашенко заявить о необходимости "воздушного перемирия".

Поэтому оружие остановит Россию и на земле. Оружие – и экономические неурядицы в самой России. А там ситуация ухудшилась настолько, что власти начали признавать критичность ситуации. А независимые эксперты вообще прогнозируют осенью 2025-го волну банкротств и обвал экономики. На теме же раскулачивания лояльных бизнесменов и олигархов второго эшелона долго не протянешь. Да и реакция может быть ответна – по крайней мере, от тех, кого пока не трогают, но в планах рассматривают.

Недаром же некоторые российские аналитики считают, что Путин полетел на Аляску именно потому, что его окружение хочет этих переговоров и в конце концов остановки войны. Самому Путину это не нужно, но не учитывать реальную ситуацию в стране и элитах он уже не может. Так что такие оттягивания остановки войны – без серьезного давления на Украину – нам даже больше на пользу или во вред.

