Європейські лідери обговорюють 40-кілометрову буферну зону в Україні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Європейські країни обговорюють ідею створення 40-кілометрової демілітаризованої зони на території України між українськими та російськими військами як можливий елемент мирної угоди або перемир'я

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів, передає RegioNews.

Видання повідомляє, що ця зона розглядається як варіант для післявоєнного врегулювання, однак існують розбіжності щодо її розмірів і сумнів, чи погодиться на це українська влада. Сполучені Штати наразі утримуються від участі у цих дискусіях.

Кількість миротворців, які патрулюватимуть цю зону, може варіюватися від 4 до 60 тисяч, але жодна країна поки не взяла на себе зобов'язання їх надати. Президент США Дональд Трамп вже заявив про небажання залучати американські війська до таких місій.

Паралельно НАТО готується створити корпус до 300 тисяч військових для посилення східного флангу Альянсу. Миротворчі сили мають поєднувати патрулювання демілітаризованої зони з навчанням українських військових.

У переговорах також обговорюються правила застосування сили, ризики ескалації та роль третіх країн у разі реакції Кремля. Франція і Велика Британія ймовірно очолять іноземний контингент, тоді як Польща і Німеччина висловлюють побоювання щодо підвищення ризику нападу на себе.

Європейські союзники ведуть переговори зі США щодо супутникової розвідки і авіаційної підтримки, але роль американських сил у гарантіях безпеки Україні буде обмеженою. Європейці очікують позиції Пентагону та дозволяють НАТО взяти ініціативу в цих переговорах.

Нагадаємо, 22 серпня президент США Дональд Трамп анонсував, що через два тижні прийме "дуже важливе рішення" щодо Росії та України.

У свою чергу президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Кремль не демонструє готовності до переговорів і планує надалі продовжувати бойові дії.

Читайте також: І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа