09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
07:14  29 серпня
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 09:12

Європейські лідери обговорюють 40-кілометрову буферну зону в Україні

29 серпня 2025, 09:12
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Європейські країни обговорюють ідею створення 40-кілометрової демілітаризованої зони на території України між українськими та російськими військами як можливий елемент мирної угоди або перемир'я

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів, передає RegioNews.

Видання повідомляє, що ця зона розглядається як варіант для післявоєнного врегулювання, однак існують розбіжності щодо її розмірів і сумнів, чи погодиться на це українська влада. Сполучені Штати наразі утримуються від участі у цих дискусіях.

Кількість миротворців, які патрулюватимуть цю зону, може варіюватися від 4 до 60 тисяч, але жодна країна поки не взяла на себе зобов'язання їх надати. Президент США Дональд Трамп вже заявив про небажання залучати американські війська до таких місій.

Паралельно НАТО готується створити корпус до 300 тисяч військових для посилення східного флангу Альянсу. Миротворчі сили мають поєднувати патрулювання демілітаризованої зони з навчанням українських військових.

У переговорах також обговорюються правила застосування сили, ризики ескалації та роль третіх країн у разі реакції Кремля. Франція і Велика Британія ймовірно очолять іноземний контингент, тоді як Польща і Німеччина висловлюють побоювання щодо підвищення ризику нападу на себе.

Європейські союзники ведуть переговори зі США щодо супутникової розвідки і авіаційної підтримки, але роль американських сил у гарантіях безпеки Україні буде обмеженою. Європейці очікують позиції Пентагону та дозволяють НАТО взяти ініціативу в цих переговорах.

Нагадаємо, 22 серпня президент США Дональд Трамп анонсував, що через два тижні прийме "дуже важливе рішення" щодо Росії та України.

У свою чергу президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Кремль не демонструє готовності до переговорів і планує надалі продовжувати бойові дії.

Росія Україна війна Європа гарантії безпеки мир буферна зона
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
