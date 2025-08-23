12:54  23 августа
13:54  23 августа
03:30  23 августа
В Украине подорожала мороженая рыба: какие теперь цены
23 августа 2025, 14:48

Россия стремится продолжать войну, чтобы увеличить площадь оккупированных территорий, – Стубб

23 августа 2025, 14:48
Фото: ОП
Кремль не демонстрирует готовности к переговорам и планирует дальше продолжать боевые действия

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает RegioNews со ссылкой на РАР.

"Они хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимизировать свои территориальные приобретения", – подчеркнул он.

По его словам, российский диктатор не достиг ни одной из своих целей, а вместо этого объединил Европу и расширил НАТО.

"Путин потерпел неудачу абсолютно во всех стратегических целях. Он объединил Европу, он расширил НАТО за счёт Финляндии и Швеции, он фактически увеличил расходы НАТО на оборону с 2% до 5%. Если посмотреть на территориальные завоевания, он пытается контролировать Донецкую область уже 12 лет, из которых 50% он получил ещё до того, как война фактически началась... Так что практически все цели, которые Путин поставил перед собой в этой спецоперации, ни одна из них не была достигнута. Это, наверное, самый большой стратегический геополитический провал в новейшей истории", – заявил Стубб.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал, что через две недели примет "очень важное решение" в отношении России и Украины.

Читайте также: И костюм, и встреча совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу

