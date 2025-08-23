Фото: ОП

Кремль не демонстрирует готовности к переговорам и планирует дальше продолжать боевые действия

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает RegioNews со ссылкой на РАР .

"Они хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимизировать свои территориальные приобретения", – подчеркнул он.

По его словам, российский диктатор не достиг ни одной из своих целей, а вместо этого объединил Европу и расширил НАТО.

"Путин потерпел неудачу абсолютно во всех стратегических целях. Он объединил Европу, он расширил НАТО за счёт Финляндии и Швеции, он фактически увеличил расходы НАТО на оборону с 2% до 5%. Если посмотреть на территориальные завоевания, он пытается контролировать Донецкую область уже 12 лет, из которых 50% он получил ещё до того, как война фактически началась... Так что практически все цели, которые Путин поставил перед собой в этой спецоперации, ни одна из них не была достигнута. Это, наверное, самый большой стратегический геополитический провал в новейшей истории", – заявил Стубб.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал, что через две недели примет "очень важное решение" в отношении России и Украины.

Читайте также: И костюм, и встреча совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу