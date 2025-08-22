Трамп обещает "очень важное решение" в отношении РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что через две недели примет "очень важное решение" в отношении России и Украины
Как сообщает RegioNews, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Я думаю, через две недели я пойму отношение России, и, честно говоря, Украины (к переговорам, - ред.). Нужны двое", – заявил он.
Когда журналисты попросили Трампа уточнить, что именно он сделает, когда пройдут две недели, американский президент заявил, что это будет "очень важное решение".
Напомним, президент США Дональд Трамп ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель". Об этом он сказал в интервью американскому радиоведущему Тодду Старнессу.
