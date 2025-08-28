Фото: иллюстративное

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

По данным DeepStateMap, российские войска смогли продвинуться на нескольких участках линии фронта. В частности, под контролем врага оказались территории вблизи трех населенных пунктов, расположенных в разных областях.

Речь идет о населённом пункте Зверево Донецкой области, которое фактически находится на подступах к Покровску. Также зафиксированы изменения возле Темировки в Запорожской области. Это село расположено в стратегической зоне – на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, что делает его важным для дальнейших действий обеих сторон.

Враг активизировался в трех направлениях

Кроме того, боевые действия продолжаются вблизи Малиевки в Днепропетровской области. Все три направления остаются опасными, ведь контроль над приграничными селами открывает врагу возможности для дальнейшего давления на глубину украинских позиций.

