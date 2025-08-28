10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
09:25  28 августа
В столице после российской атаки ограничено движение: список перекрытых улиц
08:44  28 августа
Винниччина без света: в результате обстрелов обесточено 29 населенных пунктов
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 12:05

Враг продвинулся на границе Днепропетровской области и на Покровском направлении, – DeepState

28 августа 2025, 12:05
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Оперативная карта боевых действий претерпела изменения

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

По данным DeepStateMap, российские войска смогли продвинуться на нескольких участках линии фронта. В частности, под контролем врага оказались территории вблизи трех населенных пунктов, расположенных в разных областях.

Речь идет о населённом пункте Зверево Донецкой области, которое фактически находится на подступах к Покровску. Также зафиксированы изменения возле Темировки в Запорожской области. Это село расположено в стратегической зоне – на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, что делает его важным для дальнейших действий обеих сторон.

Враг активизировался в трех направлениях

Кроме того, боевые действия продолжаются вблизи Малиевки в Днепропетровской области. Все три направления остаются опасными, ведь контроль над приграничными селами открывает врагу возможности для дальнейшего давления на глубину украинских позиций.

Ранее сообщалось, российские войска заняли два населенных пункта в Днепропетровской области. Тогда стало известно о потере контроля над селами Запорожское и Новогеоргиевка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война войска граница Донецкая область Покровск атака
В Киеве подтвердили информацию о гибели 14 человек после атаки РФ, среди них трое детей
28 августа 2025, 11:38
В Киеве из-за российских обстрелов пострадал офис "Украинской правды"
28 августа 2025, 11:35
Смертельная атака на столицу: среди 12 погибших – трое детей
28 августа 2025, 10:57
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
На Прикарпатье нетрезвый водитель стал виновником ДТП, в котором пострадали три человека
28 августа 2025, 12:33
На Закарпатье женщину будут судить за вербовку украинок для сексуального рабства
28 августа 2025, 12:12
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
28 августа 2025, 11:57
В Киеве подтвердили информацию о гибели 14 человек после атаки РФ, среди них трое детей
28 августа 2025, 11:38
В Киеве из-за российских обстрелов пострадал офис "Украинской правды"
28 августа 2025, 11:35
В Киеве объявили 29 августа Днем траура после ночного удара
28 августа 2025, 11:13
Смертельная атака на столицу: среди 12 погибших – трое детей
28 августа 2025, 10:57
Киев атаковали реактивные дроны "Герань-3", способные развивать высокую скорость
28 августа 2025, 10:51
Воздушная атака на Украину: ПВО уничтожила 589 из 629 воздушных целей
28 августа 2025, 10:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »