Вицепремьер Чернышев попросил перенести заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения

фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Вицепремьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, попросил перенести сегодняшнее заседание суда из-за его личного участия в заседании Кабмина и Правительственного совещания

Об этом Алексей Чернышев сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он заверил, что "максимально открыт" и надеется, что его ходатайство поддержит суд.

"Учитывая, что среда – это плановый день заседания Кабинета Министров и Правительственного совещания, предусматривающий мое личное участие, вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня", – заявил Алексей Чернышев.

Как известно, 25 июня Высший антикоррупционный суд в 11:00 должен начать избирать меру пресечения вице-премьер-министру национального единства Алексею Чернышову.

Напомним, накануне министр национального единства Алексей Чернышев пришел в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме.

Ранее НАБУ и САП сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.