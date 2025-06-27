Чернышев прибыл в ВАКС: ему будут выбирать меру пресечения

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Алексей Чернышев, вице-премьер-министр Украины — министр национального единства, прибыл в Высший антикоррупционный суд, где сегодня ему должны избрать меру пресечения

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда, передает RegioNews.

Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере как для себя, так и для третьих лиц. По данным следствия, речь идет о периоде, когда он возглавлял Министерство развития общин и территорий Украины.

Перед началом заседания министр заявил журналистам: "Я настроен уверенно, уверен в своих решениях и буду доказывать их. Призываю всех пользоваться исключительно фактами".

Ранее в этот же день стало известно, что НАБУ и САП подали в ВАКС ходатайство об отстранении Чернышева от занимаемой должности, а также залог в 120 миллионов гривен.

Напомним, 23 июня Алексей Чернышев лично явился в НАБУ. Там он получил подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме.

Кроме того, НАБУ и САП сообщали о подозрениях окружению бывшего главы Нафтогаза Алексея Чернышева. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

Известно, что чиновник вернулся в Киев не совсем по собственному желанию. По информации "Украинской правды", "возвращением министра" занимались даже разведчики.

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