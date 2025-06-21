Семья министра национального единства Алексея Чернышева покинула Украину, – СМИ

фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, сообщает RegioNews.

Согласно информации издания, сын чиновника уехал из страны 19 июня, а его жена - 20 июня.

Официальных комментариев от самого Чернышева или Кабинета Министров пока нет. Причин выезда семьи также не сообщаются.

Как известно, сегодня во время общения с журналистами Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Чернышев сейчас находится в заграничной командировке, а после ее завершения должен вернуться в Украину.

Что известно о деле Чернышева

Ранее "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорится, что глава Министерства национального единства Алексей Чернышев не собирается добровольно возвращаться в Украину.

Эта ситуация происходит на фоне громкого, вероятно, коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.

Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ и САП 19 июня направили в Секретариат Кабмина повестку для Алексея Чернышева. Его вызвали к вручению подозрения в понедельник, 23 июня.

Читайте также: Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи