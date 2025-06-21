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21 июня 2025, 19:24

Семья министра национального единства Алексея Чернышева покинула Украину, – СМИ

21 июня 2025, 19:24
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фото: из открытых источников
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Семья вице-премьера – министра по вопросам национального единства Алексея Чернышева покинула территорию Украины

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, сообщает RegioNews.

Согласно информации издания, сын чиновника уехал из страны 19 июня, а его жена - 20 июня.

Официальных комментариев от самого Чернышева или Кабинета Министров пока нет. Причин выезда семьи также не сообщаются.

Как известно, сегодня во время общения с журналистами Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Чернышев сейчас находится в заграничной командировке, а после ее завершения должен вернуться в Украину.

Что известно о деле Чернышева

Ранее "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорится, что глава Министерства национального единства Алексей Чернышев не собирается добровольно возвращаться в Украину.

Эта ситуация происходит на фоне громкого, вероятно, коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.

Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ и САП 19 июня направили в Секретариат Кабмина повестку для Алексея Чернышева. Его вызвали к вручению подозрения в понедельник, 23 июня.

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