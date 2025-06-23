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23 июня 2025, 10:15

Правительственная перезагрузка: кто и когда заменит Шмыгаля

23 июня 2025, 10:15
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фото: Кабмин
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В политических кругах все активнее обсуждается вероятная дата замены премьер-министра Дениса Шмыгаля первым вице-премьером – министером экономики Юлией Свириденко

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По последним прогнозам, вероятной датой кадровых ротаций называют 15 июля 2025 года.

"Здесь скажу, что это по состоянию на сейчас. Еще через 3 недели все может измениться в ОП по 100500 раз", - подчеркнул нардеп.

В то же время, по его словам, возникают вопросы относительно правовых оснований такой перезагрузки правительства в условиях действия военного положения.

Известно, что статья 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" предусматривает ограничение изменения высших органов исполнительной власти во время войны.

Сама Юлия Свириденко пока публично не комментирует эти слухи.

Напомним, 22 июня во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Информация, что в Офисе Президента решили перезагрузить Кабмин, появилась на прошлой неделе.

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