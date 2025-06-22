Вицепремьер Чернышев вернулся в Украину
В воскресенье, 22 июня, вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев вернулся в Украину из командировки
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
По словам высокопоставленного чиновника, уже завтра начнется работа над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки украинцев в странах-членах ЕС.
"Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. Завтра — возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает", ― заявил Алексей Чернышев.
Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Офису Президента Украины, выедет за границу для встречи с вице-премьер-министром — министром национального единства Алексеем Чернышевым, чтобы убедить последнего вернуться из "командировки".