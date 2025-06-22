фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

В воскресенье, 22 июня, вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев вернулся в Украину из командировки

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам высокопоставленного чиновника, уже завтра начнется работа над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки украинцев в странах-членах ЕС.

"Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена. Завтра — возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает", ― заявил Алексей Чернышев.