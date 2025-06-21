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21 июня 2025, 18:01

Гончаренко рассказал о кадровых ротациях: кто возглавит Минобороны

21 июня 2025, 18:01
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фото: из открытых источников
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Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о кадровых планах в правительстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал нардепа.

По его словам, на должность министра обороны рассматривают кандидатуру главы СБУ Василия Малюка. Также, по его словам, действующий министр обороны Рустем Умеров может быть назначен послом Украины в США.

Как отметил депутат, соответствующие обсуждения проходят накануне анонсированных президентом Зеленским кадровых перестановок, которые ожидаются в ближайшие дни.

Василий Малюк – глава СБУ, кадровый офицер, с 2023 года возглавляет Службу безопасности Украины. Обладает боевым опытом, известный операциями против вражеских агентов и дроновыми ударами по военным объектам РФ.

Рустем Умеров – действующий министр обороны, бывший глава Фонда госимущества и народный депутат. Активно участвовал в переговорах по обмену пленными и международных договоренностей во время войны.

Напомним, ранее Гончаренко также поделился некоторыми инсайдами.

По его словам, глава Министерства по делам ветеранов Наталья Калмыкова почти со 100% гарантией покинет свой пост. Одной из основных причин является обвинение в отсутствии результатов и проваленной коммуникации с ветеранами и военными.

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