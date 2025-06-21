НАБУ готовится вручить подозрение министру Чернышеву: нардеп назвал дату

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НАБУ и САП 19 июня направили в Секретариат Кабмина повестку для Алексея Чернышева, руководителя Министерства по вопросам национального единства. Его вызвали для вручения подозрения в понедельник, 23 июня

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, эту информацию подтвердили два источника в Правительстве.

Нардеп отметил, что документ был доставлен еще до часа вопросов в правительство с участием премьера.

"Поэтому они и рассказывают о командировках "до конца недели"", – говорит Железняк.

Как известно, сегодня во время общения с журналистами Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что Чернышев сейчас находится в заграничной командировке, а после его завершения должен вернуться в Украину.

Чиновник якобы имеет две задачи, в том числе и от президента. Первое касается открытия хабов в разных странах, а второе — множественного гражданства.

Напомним, "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорится, что глава Министерства национального единства Алексей Чернышев не собирается добровольно возвращаться в Украину.

Как известно, министр сейчас находится в заграничной командировке и до сих пор не вернулся в Украину. Эта ситуация происходит на фоне громкого, вероятно, коррупционного скандала, развернувшегося вокруг министра и его близкого окружения. Несколько его приближенных уже получили подозрения и были задержаны правоохранителями.

Поговаривают, что этот скандал будет пытаться замять новый генпрокурор Руслан Кравченко, назначенный накануне наспех и с нарушением процедуры.

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