фото: Facebook/Руслан Кравченко

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

"Я проголосовал против. Как минимум — из-за нарушения процедуры назначения. Нет президента. Именно Зеленский должен представлять Генпрокурора. Это четко прописано в законе!", — заявил нардеп.

Он сослался на нормы законодательства, согласно которым кандидатуру Генерального прокурора должен вносить Президент и лично представлять ее в Верховной Раде.

Что говорит закон?

Согласно статье 40 Закона Украины "О прокуратуре":

"Генеральный прокурор назначается на должность с согласия Верховной Рады Украины и освобождается от должности Президентом Украины. Президент представляет кандидатуру Генерального прокурора Верховной Раде".

На момент голосования президент Владимир Зеленский находился за пределами Украины, поэтому напрямую не представил кандидатуру Кравченко в парламенте. Это, по мнению Гончаренко, противоречит прямой норме закона.

Что известно о Кравченко

Новоизбранному Генпрокурору 35 лет. Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке Луганской области.

В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру в Киевской области. С 31 марта 2022 г. проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Бучи.

С апреля 2023 по декабрь 2024 был председателем Киевской областной государственной администрации

В 2023 году не прошел собеседование на добродетель, когда подавался на должность руководителя НАБУ. В декабре 2024 года Кравченко был назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление назначения Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины.