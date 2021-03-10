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10 марта 2021, 10:49 1724

К Офису президента пришли ветераны силовых структур: жалуются на низкие пенсии

10 марта 2021, 10:49 1724
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Участники акции возмущены, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их
Участники акции возмущены, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их
Фото: PavlovskyNews
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В Киеве возле Офиса президента 10 марта собрались пенсионеры и ветераны силовых структур, которые возмущены низкими пенсиями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Люди жалуются на дискриминацию: выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их. При этом Пенсионный фонд не собирается увеличивать выплаты тем, кто закончил служить значительно раньше", - говорится в сообщении.

Протестующие требуют встречи своей рабочей группы с президентом Зеленским относительно решения проблемы.

Напомним, 10 февраля в Киеве проходил марш протеста ветеранов силовых структур.

Офис президента митинг ветераны протесты пенсионеры

 
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