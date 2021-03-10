К Офису президента пришли ветераны силовых структур: жалуются на низкие пенсии

Участники акции возмущены, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их

Участники акции возмущены, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их

Фото: PavlovskyNews

В Киеве возле Офиса президента 10 марта собрались пенсионеры и ветераны силовых структур, которые возмущены низкими пенсиями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews. Люди жалуются на дискриминацию: выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их. При этом Пенсионный фонд не собирается увеличивать выплаты тем, кто закончил служить значительно раньше", - говорится в сообщении. Протестующие требуют встречи своей рабочей группы с президентом Зеленским относительно решения проблемы. Напомним, 10 февраля в Киеве проходил марш протеста ветеранов силовых структур.

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