К Офису президента пришли ветераны силовых структур: жалуются на низкие пенсии
Участники акции возмущены, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их
Участники акции возмущены, что выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их
В Киеве возле Офиса президента 10 марта собрались пенсионеры и ветераны силовых структур, которые возмущены низкими пенсиями.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.
Люди жалуются на дискриминацию: выходящие сейчас на пенсию сотрудники органов получают в два-три раза больше их. При этом Пенсионный фонд не собирается увеличивать выплаты тем, кто закончил служить значительно раньше", - говорится в сообщении.
Протестующие требуют встречи своей рабочей группы с президентом Зеленским относительно решения проблемы.
Напомним, 10 февраля в Киеве проходил марш протеста ветеранов силовых структур.
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