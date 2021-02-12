Нардеп Юрчишин подозревает Офис президента в сокрытии Олега Татарова на должности

Депутат просит правоохранителей быстрее открыть уголовное производство

Депутат просит правоохранителей быстрее открыть уголовное производство

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Юрчишин подозревает Офис президента в том, что они скрывают пребывания на посту скандального заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

Как передает RegioNews, из-за этого Юрчишин направил в Офис генпрокурора и ГБР заявление об уголовном правонарушении.

Ранее Офис Зеленского отмалчивался и не захотел отвечать на мои вопрос, продолжает ли Татаров работать в Офисе президента". Руководитель аппарата ОП тогда решил (или кто-то ему подсказал), что все завершится на его бессмысленных отписках. Но теперь придется отвечать за свои действия перед законом", - написал Юрчишин на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в заявлении нардеп просит правоохранителей как можно быстрее открыть уголовное производство в отношении руководителя аппарата Офиса президента Украины Алексея Днепрова за препятствование деятельности народного депутата Украины.

По его словам, если Татаров остается заместителем руководителя Офиса президента и, как и раньше, отвечает за реформу правоохранительных органов, то он имеет возможность влиять на следствие против него. "Поэтому не удивительно, что прокуратура и другие структуры делают все возможное, чтобы развалить следствие. Это недопустимо. И мы будем с этим бороться", - резюмировал Юрчишин.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову. 15 января ВАКС постановил, что дело заместителя Ермака Татарова должно расследовать НАБУ.

8 февраля сообщалось, что НАБУ третий раз требует от Венедиктовой вернуть дело Татарова. В НАБУ заявляют, что Офис генпрокурора вмешивается в их деятельность.