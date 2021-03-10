У Зеленского приняли обращение от протестующих ветеранов силовых структур

Пенсионеры пообещали в случае игнорирования их требований провести в апреле новый митинг

Пенсионеры пообещали в случае игнорирования их требований провести в апреле новый митинг

Фото: PavlovskyNews

В Офисе президента приняли обращение с требованиями отставных силовиков. Пенсионеры и ветераны силовых структур пообещали провести новый митинг в апреле, если пенсии им не повысят.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Из канцелярии главы государства вышел представитель для выяснения проблем людей. Митингующие пока еще стоят около здания, но уже готовятся расходиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующая акция запланирована на 7 апреля возле Дома офицеров. Ветераны рассчитывают, что до этого момента их рабочая группа встретится с Зеленским, чтобы обсудить вопрос повышения им пенсий.

Напомним, в Киеве возле Офиса президента 10 марта собрались пенсионеры и ветераны силовых структур, которые возмущены низкими пенсиями.