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10 марта 2021, 12:13 22

У Зеленского приняли обращение от протестующих ветеранов силовых структур

10 марта 2021, 12:13 22
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Пенсионеры пообещали в случае игнорирования их требований провести в апреле новый митинг
Пенсионеры пообещали в случае игнорирования их требований провести в апреле новый митинг
Фото: PavlovskyNews
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В Офисе президента приняли обращение с требованиями отставных силовиков. Пенсионеры и ветераны силовых структур пообещали провести новый митинг в апреле, если пенсии им не повысят.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Из канцелярии главы государства вышел представитель для выяснения проблем людей. Митингующие пока еще стоят около здания, но уже готовятся расходиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующая акция запланирована на 7 апреля возле Дома офицеров. Ветераны рассчитывают, что до этого момента их рабочая группа встретится с Зеленским, чтобы обсудить вопрос повышения им пенсий.

Напомним, в Киеве возле Офиса президента 10 марта собрались пенсионеры и ветераны силовых структур, которые возмущены низкими пенсиями.

Офис президента военные протест пенсионеры финансовая помощь

 
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