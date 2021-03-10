У Зеленского приняли обращение от протестующих ветеранов силовых структур
В Офисе президента приняли обращение с требованиями отставных силовиков. Пенсионеры и ветераны силовых структур пообещали провести новый митинг в апреле, если пенсии им не повысят.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.
Из канцелярии главы государства вышел представитель для выяснения проблем людей. Митингующие пока еще стоят около здания, но уже готовятся расходиться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следующая акция запланирована на 7 апреля возле Дома офицеров. Ветераны рассчитывают, что до этого момента их рабочая группа встретится с Зеленским, чтобы обсудить вопрос повышения им пенсий.
Напомним, в Киеве возле Офиса президента 10 марта собрались пенсионеры и ветераны силовых структур, которые возмущены низкими пенсиями.