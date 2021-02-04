Партия ОПЗЖ во время съезда решила инициировать импичмент Зеленскому

Областным ячейкам партии поручили сбор подписей за отставку главы государства

Областным ячейкам партии поручили сбор подписей за отставку главы государства

Фото: из открытых источников

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" во время съезда поручила своей парламентской фракции инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского в связи с введением санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

Об этом сообщается сайте политсилы, передает RegioNews.

Депутатской фракции политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Украины начать процедуру отстранения В.Зеленского от должности Президента Украины в порядке импичмента. Руководящим органам партии скоординировать необходимые политические, юридические и организационные ресурсы для защиты прав, чести, достоинства и деловой репутации народного депутата Украины, члена политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также прав журналистских коллективов телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK", - говорится в сообщении.

Также во время съезда поручили партийным организациям ОПЗЖ начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского якобы за нарушение Конституции и законов Украины и противоправное закрытие телевизионных каналов.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.