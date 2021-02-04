В Киеве под зданием телеканала "НАШ" произошла потасовка между полицией и протестующими
Националисты пытались прорваться к телеканалу
Националисты пытались прорваться к телеканалу
В Киеве возле здания, где расположен телеканал "НАШ" устроили акцию протеста националисты, которые требуют закрыть телеканал. Потасовка началась после того, как участники акции попытались прорваться к зданию.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".
Учасники акции пытались прорваться в здание телеканала, но полиция их не пустила.
Начались потасовки с правоохранителями, применили слезоточивый газ, есть задержаные. Полиции удалось оттеснить националистов", - говорится в сообщении.
Телеведущие канала назвали акцию попыткой давления на СМИ.
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