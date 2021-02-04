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04 февраля 2021, 14:13 741

В Киеве под зданием телеканала "НАШ" произошла потасовка между полицией и протестующими

04 февраля 2021, 14:13 741
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Националисты пытались прорваться к телеканалу
Националисты пытались прорваться к телеканалу
Фото: rbc.ua
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В Киеве возле здания, где расположен телеканал "НАШ" устроили акцию протеста националисты, которые требуют закрыть телеканал. Потасовка началась после того, как участники акции попытались прорваться к зданию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Учасники акции пытались прорваться в здание телеканала, но полиция их не пустила.

Начались потасовки с правоохранителями, применили слезоточивый газ, есть задержаные. Полиции удалось оттеснить националистов", - говорится в сообщении.

Телеведущие канала назвали акцию попыткой давления на СМИ.

Ранее сообщалось, что участники движения SaveФОП митингуют возле дачи Зеленского в Конча-Заспе.

полиция конфликт протесты СМИ телеканал

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