В Киеве под зданием телеканала "НАШ" произошла потасовка между полицией и протестующими

04 февраля 2021

Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"

«Тайные» голосования на камеру, полное игнорирование депутатов от оппозиции, которых не допустили работать ни в одну из облсоветовских комиссий, бюджет на 2021 год принятый в спешке – таковы основные ...