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04 февраля 2021, 15:58 535

Санкции против телеканалов: Данилова хотят вызвать на заседание "Слуги народа"

04 февраля 2021, 15:58 535
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В провластной фракции хотят услышать позицию СНБО по поводу санкций
В провластной фракции хотят услышать позицию СНБО по поводу санкций
Фото: из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" может собраться на заседание, чтобы заслушать аргументацию секретаря СНБО Алексея Данилова по поводу закрытия телеканалов NewsOne, 112 и ZIK.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Инициирую проведение внеочередного заседания фракции "Слуга народа" для обсуждения ситуации с последним решением СНБО", - рассказал нардеп.

На заседание Качура также пригласил секретаря СНБО Алексея Данилова.

Нардеп утверждает, что хочет услышать позицию СНБО, поскольку депутаты не владеют информацией о конкретных доказательствах противоправной деятельности телеканалов.

Он надеется, что Данилов предоставит веские основания о том, почему ввели эти санкции.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

санкции СНБО Слуга народа заседание Алексей Данилов фракция Александр Качура

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