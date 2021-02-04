Санкции против телеканалов: Данилова хотят вызвать на заседание "Слуги народа"
Фракция "Слуга народа" может собраться на заседание, чтобы заслушать аргументацию секретаря СНБО Алексея Данилова по поводу закрытия телеканалов NewsOne, 112 и ZIK.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.
Инициирую проведение внеочередного заседания фракции "Слуга народа" для обсуждения ситуации с последним решением СНБО", - рассказал нардеп.
На заседание Качура также пригласил секретаря СНБО Алексея Данилова.
Нардеп утверждает, что хочет услышать позицию СНБО, поскольку депутаты не владеют информацией о конкретных доказательствах противоправной деятельности телеканалов.
Он надеется, что Данилов предоставит веские основания о том, почему ввели эти санкции.
Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".
Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".
Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.
Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.
ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.
Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".
Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.