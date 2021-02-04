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04 февраля 2021, 15:38 166

Секретарь СНБО о санкциях в отношении каналов Медведчука: это нужно, чтобы сохранить Украину

04 февраля 2021, 15:38 166
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Он призвал журналистские институты не делать поверхностные оценки данной ситуации
Он призвал журналистские институты не делать поверхностные оценки данной ситуации
Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что санкции против телеканалов нардепа Тараса Козака были введены, чтобы сохранить Украину.

Как пишет RegioNews, соответствующее заявление Данилов обнародовал в Facebook.

"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что обеспокоенность, которую выражают международные и национальные организации, которые занимаются защитой свободы слова, ожидаемы и понятны. Однако призвал журналистские институты не делать поверхностные оценки данной ситуации.

"Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война", - добавил Данилов.

Он заявил, что Россия использует против Украины все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам".

"Одним из орудий гибридной оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков", - отметил секретарь СНБО.

На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти Державу і Незалежність Діяльність міжнародних і...

Posted by Олексій Данілов on Thursday, February 4, 2021

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сегодня у Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

санкции Украина СНБО РНБО телеканал

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