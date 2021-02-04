Партія ОПЗЖ під час з’їзду вирішила ініціювати імпічмент Зеленському

Обласним осередкам партії доручили збір підписів за відставку глави держави

Обласним осередкам партії доручили збір підписів за відставку глави держави

Фото: із відкритих джерел

Партія “Опозиційна платформа - За життя” під час з’їзду доручила своїй парламентській фракції ініціювати процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського у зв’язку із запровадженням санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK.

Про це повідомляється сайті політсили, передає RegioNews.

Депутатській фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя” у Верховній Раді України почати процедуру відсторонення В.Зеленського від посади Президента України в порядку імпічменту. Керівним органам партії скоординувати необхідні політичні, юридичні та організаційні ресурси для захисту прав, честі, гідності і ділової репутації народного депутата України, члена політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя” Тараса Козака, а також прав журналістських колективів телевізійних каналів "112 Україна”, NewsOne і ZIK”, - йдеться в повідомленні.

Також під час з’їзду доручили партійним організаціям ОПЗЖ розпочати збір підписів на підтримку імпічменту Зеленського нібито за порушення Конституції і законів України і протиправне закриття телевізійних каналів.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.