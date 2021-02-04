Санкції проти телеканалів: Данілова хочуть викликати на засідання "Слуги народу"

У провладній фракції хочуть почути позицію РНБО з приводу санкцій

У провладній фракції хочуть почути позицію РНБО з приводу санкцій

Фото: із відкритих джерел

Фракція “Слуга народу” може зібратися на засідання, щоб заслухати аргументацію секретаря РНБО Олексія Данілова з приводу закриття телеканалів NewsOne, 112 та ZIK.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

Ініціюю проведення позачергового засідання фракції "Слуга Народу" для обговорення ситуації з останнім рішенням РНБО", - розповів нардеп.

На засідання Качура також запросив секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нардеп стверджує, що хоче почути позицію РНБО, оскільки депутати не володіють інформацією про конкретні докази протиправної діяльності телеканалів.

Він сподівається, що Данілов надасть вагомі підстави, чому ввели ці санкції.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.