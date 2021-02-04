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04 февраля 2021, 10:45 112

Проголосовать за Витренко в третий раз Рада может уже в начале следующей недели, - Корниенко

04 февраля 2021, 10:45 112
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Это пока теоретическое предположение
Это пока теоретическое предположение
Фото из открытых источников
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Глава партии «Слуга народа», нардеп Александр Корниенко считает, что новое голосование Рады за назначение Витренко министром может быть в начале следующей пленарной недели.

Об этом Корниенко сообщил в эфире телеканала "Украина 24” в программе "Хард с Влащенко”, передает RegioNews.

В начале следующей пленарной недели назначение и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко вице-премьер-министром, министром по вопросам энергетики может быть вынесено на голосование Верховной Рады в третий раз.

Так ответил нардеп Александр Корниенко на вопрос, когда может быть голосование за Витренко.

Не на этой пленарной неделе. Может быть теоретически в начале следующей, если мы опять пройдем все процедуры. У нас по Витренко спецрежим, мы проходим все процедуры. Сначала проходим фракцию, собираем 172 подписи..., - ответил Корниенко.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Рады. Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились.

Напомним 28 января Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Вместе с тем Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.

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