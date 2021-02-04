Проголосовать за Витренко в третий раз Рада может уже в начале следующей недели, - Корниенко

Это пока теоретическое предположение

Это пока теоретическое предположение

Фото из открытых источников

Глава партии «Слуга народа», нардеп Александр Корниенко считает, что новое голосование Рады за назначение Витренко министром может быть в начале следующей пленарной недели.

Об этом Корниенко сообщил в эфире телеканала "Украина 24” в программе "Хард с Влащенко”, передает RegioNews.

В начале следующей пленарной недели назначение и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко вице-премьер-министром, министром по вопросам энергетики может быть вынесено на голосование Верховной Рады в третий раз.

Так ответил нардеп Александр Корниенко на вопрос, когда может быть голосование за Витренко.

Не на этой пленарной неделе. Может быть теоретически в начале следующей, если мы опять пройдем все процедуры. У нас по Витренко спецрежим, мы проходим все процедуры. Сначала проходим фракцию, собираем 172 подписи..., - ответил Корниенко.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Рады. Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились.

Напомним 28 января Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Вместе с тем Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.