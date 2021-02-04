МВД сообщает о возможных силовые провокации из-за блокировки телеканалов Медведчука

Подразделения МВД готовы к защите территориальной целостности и сохранению стабильности в государстве

Подразделения МВД готовы к защите территориальной целостности и сохранению стабильности в государстве

Фото: из открытых источников

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что в МВД поступает оперативная информация по осуществлению силовых провокаций, а также разжиганию вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО о блокировании телеканалов... Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - отмечает Шкиряк.

МВД предостерегает вероятных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, делая акцент на неотвратимости наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.

Шкиряк уверяет, что правоохранители не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть украинское общество и разорвать страну.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

У Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.