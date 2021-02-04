08:56  04 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:07  04 февраля
У здания парламента в Киеве проходит митинг против COVID-вакцинации
08:11  04 февраля
ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2021, 09:14 125

МВД сообщает о возможных силовые провокации из-за блокировки телеканалов Медведчука

04 февраля 2021, 09:14 125
Читайте також українською мовою
Подразделения МВД готовы к защите территориальной целостности и сохранению стабильности в государстве
Подразделения МВД готовы к защите территориальной целостности и сохранению стабильности в государстве
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что в МВД поступает оперативная информация по осуществлению силовых провокаций, а также разжиганию вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО о блокировании телеканалов... Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - отмечает Шкиряк.

МВД предостерегает вероятных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, делая акцент на неотвратимости наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.

Шкиряк уверяет, что правоохранители не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть украинское общество и разорвать страну.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

У Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Высказался и министр культуры Ткаченко о блокировке трех телеканалов: "Кейс исключительный, но своевременный".

Зато Глава ВР Разумков не поддержал введение санкций против "медведчуковских" телеканалов. Он также прокомментировал это таким образом, что наказать Козака можно было с помощью украинского законодательства.

Отреагировали на происшествие и политические силы. Например, "Слуги" соберут фракцию из-за блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - у депутатов пока нет позиции относительно введенных санкций.

ОПЗЖ проведут чрезвычайный съезд партии и инициируют процедуру импичмента президента. В партии считают, что Зеленский бросил вызов народу Украины.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

МВД телеканал санкции конфликт полиция

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua