"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше

Своим решением заблокировать медиаресурсы кума Путина Зеленский нанес двойной удар по своим конкурентам из обоих полюсов – ОПЗЖ и «ЄС». И если «медведчуковцы» пропустили прямой кросс даже без предыдущей серии джебов, то «порошенковцы» получили косвенный хук справа, который особо подчеркнул известный мем «при Порошенко такого не было»

Своим решением заблокировать медиаресурсы кума Путина Зеленский нанес двойной удар по своим конкурентам из обоих полюсов – ОПЗЖ и «ЄС». И если «медведчуковцы» пропустили прямой кросс даже без предыдущей серии джебов, то «порошенковцы» получили косвенный хук справа, который особо подчеркнул известный мем «при Порошенко такого не было»

С сегодняшнего дня из телевизоров украинцев исчезли "112 Украина", NewsOne и ZIK. Все эти три информационных телеканала имеют конечным бенефициаром нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который, как известно, особенно близок к своему давнему партнеру и одному из партийных лидеров Виктору Медведчуку. Тройка его телевизионных рупоров еще продолжает осуществлять вещание на YouTube, но лишение возможности заходить в украинские дома непосредственно через "голубые экраны" разрушает буквально все: и аудиторию, которая собиралась годами, и информационное влияние (потому что старшее поколение, которое "залипало" на разнообразные ток-шоу, мало пользуется интернетом), и репутацию. Правда, она, репутация, в последнее время была и так испорчена перегибами в создании "бронзового" Медведчука, а также распространением откровенной пророссийской пропаганды и всевозможных фейков, даже порой без соблюдения элементарных журналистских стандартов. Что, собственно, и стало поводом для вчерашнего сенсационного решения СНБО.

Пока почти все спали

Поздно вечером 2 февраля вышел указ президента Владимира Зеленского, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", принятое перед этим. В решении Совбеза фигурировало лишь одно подсанкционное физическое лицо – Тарас Козак, список юридических лиц, против которых будут применяться ограничительные меры, был более долгим, но все эти восемь обществ с ограниченной ответственностью относятся также к Козаку. Речь шла об ООО "АРИАДНА ТВ", ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", ООО "ТВ ВЫБОР", ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", ООО "ЛИДЕР ТВ", ООО "ПАРТНЕР ТВ", ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" и ООО "Новые коммуникации", которые де-факто и являются телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Персонально для Козака санкции на следующие пять лет предусматривают блокирование активов (то есть свободно распоряжаться имуществом он уже не сможет); ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (теперь Медведчук не сможет никуда летать на "самолете Козака", прежде всего – быстро на встречу со своим кумом Путиным); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений (вот тут уже про деятельность его телеканалов); полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Что ж относительно подсанкционных юридических лиц, где конечным бенефициаром является Козак, то их блокирование активов, предотвращение вывода капиталов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и аннулирование или приостановление лицензий также касается. Чтобы, вероятно, не было возможности обойти санкции, задействовав каких-то зиц-председателей даже для выплаты текущей зарплаты работникам. А в придачу - запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм/предоставлению телекоммуникационных услуг и использованию телекоммуникационных сетей общего пользования.

Краткие, но знаковые комментарии

"Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", - подытожил чисто статистические результаты заседания 2 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов. Впоследствии выяснилось, что тем единственным, кто воздержался, оказался глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Спикер парламента уже сегодня стал объяснять, что не поддержал в СНБО введение санкций в отношении нардепа Козака и его телеканалов, потому что здесь, мол, не о санкциях, а об ответственности: "Статья 1 пункт 2, закона о санкциях говорит о лице, которое финансирует терроризм. Если мы говорим о терроризме и если эти люди находятся на территории нашего государства, если есть информация о том, что они помогают как-то "ЛНР", "ДНР" или стране-агрессору, то здесь должна быть срочная информация на генерального прокурора – представление, подозрение и в рамках действующего законодательства украинский суд должен принять решение". Одним словом, подозрения относительно перехода Разумкова в самостоятельное политическое плавание он тем самым лишь подогрел, а также дал понять, что будет бороться за бывший электорат Партии регионов, членом которой он сам когда-то был.

А вот Зеленский изложил свое короткое объяснение для международного сообщества в отношении последнего решения СНБО на английском языке сегодняшним утром на собственной официальной странице в Twitter. "Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, которая подрывает Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал президент.

Стоит подчеркнуть, что какой-то быстрой и негативной официальной реакции на это со стороны западных партнеров не было. От слова совсем. А исключительно неофициально, как сообщил глава представительства Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, в Брюсселе одобрили введенные СНБО санкции против пула телеканалов, приближенных к Медведчуку. А реальное отношение к этой теме Вашингтона станет понятным после того, как придет ответ от YouTube на письмо украинского Минкульта с просьбой закрыть страницы "телекнопкам Медведчука" и на видеосервисе.

Первые политические последствия

Конечно, телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK сразу назвали их блокирование "политической расправой власти". Ну а сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, выступая сегодня с трибуны Верховной Рады в окружении Медведчука и других соратников, сказал, как отрезал: "Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и над страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет – зеленый. Но как наши отцы и деды в свое время остановили и победили фашизм, мы сделаем то же самое. No pasaran, фашизм не пройдет. И вы все погибните, потому что вы - фашистский дьявол".

Далее стали появляться сообщения, что к Киеву направляются автобусы с людьми в поддержку ОПЗЖ, но представители "Национального корпуса" их блокируют. То есть "козырь улицы" у Медведчука и товарищей как-то достаточно быстро и без особых проблем был нивелирован, и им разве что осталось радоваться свежим социологическим замерам, где ОПЗЖ – в лидерах. Других механизмов контратаковать Банковую у них сейчас просто нет. Правда, есть еще опция "звонок другу", то есть куму Путину, однако у Кремля сейчас и своих проблем по уши, например, с той же историей с откровенным "прессованием" оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, новые путинские попытки дестабилизировать ситуацию в Украине исключать не стоит, тем более что это с той или иной интенсивностью продолжается уже семь лет подряд.

Из чисто политических рычагов ОПЗЖ могут быть угрозы развалить коалицию в нескольких облсоветах, где "медведчуковцы" выступают младшими политическими партнерами "Слуги народа", как это произошло в Днепропетровской области, Киевской, Кировоградской Николаевской, Одесской, Сумской и Херсонской. Но тогда местным партийцам придется прощаться с вице-спикерскими креслами и другими "бонусами", и это, кстати, может показать реальную картину контроля региональных ячеек ОПЗЖ со стороны столичного партийного офиса. Рисковать вероятностью такой "децентрализации", а также возможным разводом Медведчука с другими совладельцами политпроекта, дуэтом Юрия Бойко-Сергея Левочкина - себе же во вред. В конце концов, шантажировать Банковую своими парламентскими мандатами в важных для власти голосованиях у ОПЗЖ уже не получится, потому что своим вчерашним решением президент, по сути, сам сжег с ней мосты.

И последний важный нюанс. Своим решением заблокировать медиаресурсы кума Путина Зеленский нанес двойной удар по своим конкурентам из обоих полюсов – и по ОПЗЖ, и по "Євросолідарності". Но если, пользуясь боксерской терминологией, "медведчуковцы" пропустили прямой кросс даже без предыдущей серии джебов, то "порошенковцы" получили косвенный хук справа, который особо подчеркнул известный мем "при Порошенко такого не было". Конечно, сам пятый президент уже оправдался по поводу этого в своем Facebook, заявив следующее: "В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах в отношении пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, заключается в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных". Поэтому, как говорится, ложечки все же нашлись, но осадок таки остался.