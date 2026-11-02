Минус 2500 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери армии РФ
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 2500 окупантов, один танк, семь боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 936 беспилотных летательных аппаратов, а также 371 автомобиль
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и противовоздушной обороны в Ростовской области РФ. В частности, поражен комбинат "Каменский", вовлеченный в производство ракет, а также два элемента российской системы ПВО.
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