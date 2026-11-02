В Ивано-Франковске из канализационного колодца достали тело женщины
В Ивано-Франковске спасатели подняли тело женщины из канализационного колодца. Трагедия произошла на улице Церковной
Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Сообщение о необходимости помощи поступило спасателям 2 ноября в 08:27 от работников полиции.
На место прибыли специалисты группы спасательных работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они достали тело женщины на поверхность и передали его правоохранителям.
Личность погибшей и обстоятельства ее смерти устанавливают полицейские.
Напомним, в Ровенской области мужчина погиб во время чистки 25-метрового колодца . У него оборвался трос. По факту несчастного случая следователи приступили к досудебному расследованию.
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