В Ивано-Франковске из канализационного колодца достали тело женщины

Фото: ГСЧС Франковщины

В Ивано-Франковске спасатели подняли тело женщины из канализационного колодца. Трагедия произошла на улице Церковной

Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Сообщение о необходимости помощи поступило спасателям 2 ноября в 08:27 от работников полиции.

На место прибыли специалисты группы спасательных работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они достали тело женщины на поверхность и передали его правоохранителям.

Личность погибшей и обстоятельства ее смерти устанавливают полицейские.

Напомним, в Ровенской области мужчина погиб во время чистки 25-метрового колодца . У него оборвался трос. По факту несчастного случая следователи приступили к досудебному расследованию.