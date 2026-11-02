Удар КАБами по Изюму: количество пострадавших возросло до 11, среди них – ребенок

Фото: Харьковская ОВА

Количество пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Изюму на Харьковщине возросло до 11 человек. Среди них – 11-летний мальчик, у которого диагностировали острую реакцию на стресс

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, удар по городу оккупанты нанесли около 9:00. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура.

В результате попадания в одну из пятиэтажек разрушены квартиры с первого по третий этажи. Также поврежден четырехэтажный жилой дом.

Кроме того, в городе зафиксировали повреждения не менее 14 частных домов, двух магазинов и шести автомобилей.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, российские войска утром 2 ноября атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было известно, что в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере трое получили ранения.