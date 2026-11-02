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02 ноября 2026, 13:27

В Запорожье 7-месячный малыш чуть не погиб из-за недосмотра матери

02 ноября 2026, 13:27
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Фото: Прокуратура Украины
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В Запорожье 31-летнюю женщину подозревают в злостном невыполнении родительских обязанностей. Из-за ненадлежащего ухода ее 7-месячный сын оказался в критическом состоянии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, мать долго не обеспечивала ребенку надлежащего питания, гигиены и необходимого медицинского надзора.

В июне 2026 года после анонимного обращения правоохранители вместе с социальными службами проверили жилье женщины. Там обнаружили троих детей: 7-месячного мальчика, 7-летнюю девочку и 12-летнего парня.

Все дети находились в заброшенном состоянии среди антисанитарии и в условиях, непригодных для проживания. Их изъяли из семьи, а младенца госпитализировали.

Благодаря своевременной медицинской помощи, угрозу жизни мальчика удалось устранить. Сейчас он временно находится в отделении социальной поддержки детей.

Матери сообщили о подозрении по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Напомним, на Черниговщине в суд направили обвинительный акт в отношении 33-летней женщины и ее 52-летнего сообщника. Они обвиняются в торговле ребенком и сексуальном насилии над 7-летней девочкой.

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